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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Bangladeş Yoğun Güvenlik Önlemleri Altında Sandık Başında İzle

- Bangladeş Yoğun Güvenlik Önlemleri Altında Sandık Başında İzle

Seçim öncesi hazırlıklar

( DAKKA ) - Bangladeş yoğun güvenlik önlemleri altında sandık başında DAKKA

Çatışma Genel Seçimler Siyasi Parti Hükümet İktidar 


- Bangladeş’te halk, yoğun güvenlik önlemleri altında genel seçimler için sandık başına gitti. Güney Asya ülkesi Bangladeş, yaşanan şiddet olaylarının gölgesinde genel seçimler için sandık başında. Şiddet olaylarını önlemek için güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığı ülke genelinde yaklaşık 600 bin güvenlik personeli seçimler sırasında görev başında olacak. Seçim kampanyalarının başlamasının ardından siyasi parti destekçileri arasında yaşanan çatışmalarda can kayıplarının yaşandığı Bangladeş’te, internet kullanımına hükümet tarafından sınırlama getirildi.
İktidardaki Awami League Partisi'nin lideri Başbakan Şeyh Hasina 3. kez iktidarda olmayı hedefliyor. Müslüman nüfusun yoğun olduğu Bangladeş’te yaklaşık 104 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.
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