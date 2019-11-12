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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Bangladeş'te tren kazası: 15 ölü (2) - BRAHMANBARİA

Bangladeş'te tren kazası: 15 ölü (2) - BRAHMANBARİA

- Kaza yerinden genel görüntüler - Kurtarma ekiplerinin çalışmaları - Trenden detaylarDAKKA (AA) - Bangladeş 'in doğusunda iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 16 kişi hayatını kaybetti. Bangladeş basınında yer alan haberlere göre, başkent Dakka'nın 100 kilometre doğusundaki Brahmanbaria bölgesinde, güney kenti Chittagong ve Dakka'ya gitmek üzere hareket eden iki tren, yerel saatle gece 03.00'te çarpıştı.Olay yerine ulaşan arama ve kurtarma ekipleri, 16 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını bildirirken, en az 40 kişinin de yaralı olduğunu kaydetti.
Yaralıları hastaneye sevk eden yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.
Kazanın sebebine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Hastane Bild Aria Gesi Başkent 

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