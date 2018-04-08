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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
- Bangladeş’te öğrenci eylemlerine polis müdahalesi: 1 ölü

- Bangladeş’te öğrenci eylemlerine polis müdahalesi: 1 ölü

protestolardan görüntüler

( DAKKA ) DAKKA

Polis Müdahalesi Polis Müdahale Gaz Bombası Harekete Geç Öğrenciler 


- Bangladeş’te işe alımlarda uygulanan özel şart kontenjanını protesto eden öğrencilere polisin müdahale etmesi üzerine 1 kişi hayatını kaybetti. Bangladeş’te yüzlerce öğrenci, işe alımlarda uygulanan özel şart kontenjanı protesto etmek için bir araya geldi. Toplanan gruba polisin müdahale etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Sınavlarında başarılı olsalar dahi işe alımlarda şehit ve gazi aileleri, kadınlar ve etnik gruplara kanunen tanınan özel şart kontenjanı kapsamında arka planda kalan öğrenciler, bir aydır yoğun bir şekilde protesto gösterileri düzenliyor. Düzenlenen protestolar kapsamında, öğrenciler bu sabahtan beri başkent Dakka’da gösteriler yaparken, polis ise onları bölgeden uzaklaştırmak amacıyla akşam saatlerinden itibaren gaz bombası ve silah kullanmaya başladı.
Öğrenciler, akşam saatlerinde şartlılarının kabul edilene kadar direniş yapacaklarını açıkladı.
Bu açıklamanın ardından polis harekete geçti. Binlerce öğrenciye gaz bombası atıldı ve ateş açıldı.
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