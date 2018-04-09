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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Bangladeş'te Öğrenci Eylemine Polis Müdahalesi: 1 Ölü Haberi

- Bangladeş'te Öğrenci Eylemine Polis Müdahalesi: 1 Ölü Haberi

Çatışma ve proteso görüntüleri

( DAKKA ) - Bangladeş'te öğrenci eylemine polis müdahalesi: 1 ölü DAKKA

Polis Müdahalesi Polis Müdahale Yaş Sınırı Öğrenci Eylemi Harekete Geç 


- Bangladeş'te gerçekleştirilen öğrenci eylemlerine polisin müdahalesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti. Bangladeş genelinde binlerce öğrenci işe alımlarda uygulanan özel şart kontenjanı nedeniyle eylem gerçekleştirdi. Eylemlere polisin müdahale etmesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti. Bangladeş'te binlerce öğrenci, sınavlarında başarılı olsalar dahi işe alımlarda şehit ve gazi aileleri, kadınlar ve etnik gruplara kanunen tanınan özel şart kontenjanı kapsamında arka planda kalıyor. Son bir aydır yoğun bir şekilde devam eden protestolar çerçevesinde, öğrenciler bu sabahtan beri başkent Dakka’da gösteriler yaparken, polis ise onları bölgeden uzaklaştırmak amacıyla akşam saatlerinden itibaren gaz bombası ve silah kullanmaya başladı.
Öğrenciler, önceden planlanan protesto faaliyetlerini gerçekleştirmek için bugün ülke genelinde toplandı. Toplanan öğrenciler sabahtan itibaren protestolara başladı.
Öğrenciler, akşam saatlerinde şartları kabul edilene kadar direniş yapacaklarını açıkladı.
Bu açıklamanın ardından polis harekete geçti. Binlerce öğrenciye gaz bombası atıldı ve ateş açıldı. Çatışmaların devam ettiği bildirildi.
Öğrenciler şartlarını bir kez daha açıkladı Dakka'da gerçekleşen protestoda öğrenci temsilcisi devlet tarafından konulan bu dengesiz kotaların kaldırılmasını isteyerek eylemin amacını bir kez daha açıkladı.
Öğrenci temsilcisi, dengesiz kotaları dengelemek için kotaların yüzde 56'dan yüzde 10'a indirilmesini, iş alanlarına kotaya dahil aday bulunamayınca kalan kotaları, kotaya dahil olmayan öğrencilerden doldurulması, kotadaki öğrenciler için özel sınavların hazırlanmaması, işe girmek için kotadakilerin yaş sınırı normal öğrencilerin yaş sınırından fazla olmaması ve bir kez kotaya dahil olup da sınavı kazanamayanlar için bir daha girme hakkı bulunmaması gibi şartların devlet tarafından kabul edilmesini beklediğini açıkladı.

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