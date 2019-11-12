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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
- Bangladeş'te iki tren çarpıştı: 16 ölü, 48 yaralı İzle

- Bangladeş'te iki tren çarpıştı: 16 ölü, 48 yaralı İzle

trenlerin görüntüsü

( DAKKA ) DAKKA

Tren İstasyonu Yolcu Treni Dolar Trol 


- Bangladeş'te iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 16 kişi öldü, 48 kişi yaralandı. Bangladeş’te dün gece yerel saatle 03.00 sıralarında, Chittagong şehrinden yolan çıkan yolcu treni, karşı yönden gelen başka bir yolcu treniyle çarpıştı. Sylhet şehrinden Chittagong’a gitmek üzere hareket eden tren Kosba kasabasındaki tren istasyonunu geçerek Mondovag istasyonuna ilerliyordu. Chittagong’dan Dakka’ya giden diğer yolcu treni de Mondovag istasyonuna doğru hareket halindeydi. Kontrol masası tarafından trenin diğer ray üzerine geçmesi ve orada durması istendi. Ancak Chittagong’dan gelen tren talimata uymadı. Dakikalar sonra Chittagong’dan gelen tren, Sylhet’ten gelen trenle çarpıştı. Olaydan sonra yapılan incelemelerde 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 48 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralı yolcular Kosba Hastanesine kaldırılırken, kazazede yakınları bölgede dakikalarca gözyaşları içinde görevlilerden iyi bir haber bekledi. Bangladeş Demiryolları Bakanlığı ise ölen vatandaşların ailelerine bin 200 dolar
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