Bandırmaspor'dan Nazillispor yönetimine kınama



- TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor'da geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Nazillispor maçında ve sonrasında meydana gelen olaylar hakkında açıklama yapıldı. Bandırmaspor Basın Sözcüsü Erol Rüzgar yaptığı açıklamada Nazilli Belediye Başkanı ve Nazillispor Yönetimini yaptıkları davranışlardan ötürü kınadıklarını ifade etti.

Rüzgar "Nazilli maçının galibiyeti sonrası Nazillispor Kulüp Başkanının, Bandırmaspor Başkanımızın nişanlısının yanında başlayan sözlü tacizleri ile başlayan bir olay devamında tüm yönetici arkadaşlarımıza, hocalarımıza ve futbolcularımıza hakaret ve küfürlerle devam etmiştir. TFF'nin Temsilcisine kadar da hakaret ve küfür edilmiştir. Saha içinde futbolcularımız David Deniz'e ve Mertcan'a küfürlü tahrikler ve taraftarımıza yapılan tahrikler aşama aşama olayı buralara getirmiştir. İşin sonunda da organize olduğu düşündüğümüz kulübümüze ait futbol takım otobüsümüzün camlarının taşlanmasını da şiddetle kınıyoruz. Hem Nazilli Belediye Başkanını hem de Nazillispor Yönetim Kurulunu kınıyoruz. Zor günlerden geçtiğimiz dönemde sporun kardeşlik ve barış getirmesini dileklerimizi diliyoruz ve Nazilli taraftarını ve yönetimini şiddetle kınıyoruz. Burada kimsenin yaralanmamış olması en sevindirici etkendir" dedi.

"Altay maçının önemi büyük" Bandırmaspor Basın Sözcüsü Erol Rüzgar, ligde son 6 haftaya girilirken bu hafta 1 Nisan Pazar günü Bandırma'da oynanacak Bandırmaspor-Altay maçı içinde açıklamalarda bulundu. Rüzgar, "Bu haftaki Altay maçının önemi çok büyük. Bu maçta da Altay ve Bandırmaspor taraftarlarının güzel dostlukları olacağını düşünüyorum. Gerçek örnek taraftarlıklarını sergileyeceklerini bekliyoruz. Bu maçta da hedefimiz üç puan. Altay'ı yenip sezon sonunda şampiyonluk hedefini göğüslemek istiyoruz. Tabi bizim de iniş çıkışlarımız oldu, maddi sıkıntılarımız oldu. Herkesin oluyor. Şu anda üç büyüklerde, Süper Lig takımlarında sıkıntı var. Ama bunları gece gündüz çalışarak atlatıyoruz. İyi futbol oynayarak çıkışımız sürüyor. Kalan 6 maçımızda da galip gelerek hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. İyi ve temiz futbolla bu işi yapacak güçteyiz. Taraftarımızın takımına, armasına müthiş desteği var. Bu yadsınamaz. Gerçek taraftar böyle olmalı. Herkes işini yaptığı sürece bakın nereden nereye geldik. Bu maçta 3 puanla devam edersek, sonunun iyi olacağını, iyi şeyler yaşayacağımızı biliyoruz. Herkesi de maça davet ediyoruz. Altay maçının bilet ücretleri 30 TL'dir" dedi.



