Bandırmaspor 8 transfer yaptı, 7 oyuncu ile yollarını ayırdı Haberi

-- Harp Malulü Gaziler Derneği yönetiminin ziyareti



- BALIKESİR



- TFF 2. Lig takımlarından Bandırmaspor'da yönetim yeni sezon öncesi kadroyu şekillendirmeye çalışırken, maddi sıkıntılara da çare bulmaya uğraşıyor. Basın Sözcüsü Kayhan İpek, Bandırmaspor yönetimindeki görev bölümünü ve yeni sezona dair kadronun detaylarını paylaşmak için düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İpek, Bandırmaspor'da yeni sezon için şu ana kadar 8 transfer yapıldığını, bunlara karşın 7 oyuncu ile de yolların ayrıldığını ifade etti.

İpek, "Takımımızda Mertcan Çam, Hüseyin Altuğ Taş, Oğuzhan Kayar, Murathan Buruş, Erhan Şentürk, David Deniz Kılıç ve Berkay Can Değirmencioğlu ile yollar ayrıldı. Bugüne kadar ise Bartınspor'dan Ramazan Taş, Gölcükspor'dan Ömer Faruk Boz, Kartal Bulvarspor'dan Alp Huy ve Ceyhun Erceylan ile Bandırmaspor alt yapısından Yasin, Hüseyin, Anıl, Barış ile anlaşmaya varılarak 2018-2019 sezonu kadrosuna kazandırıldı" dedi.

"Teknik direktörlüğe Hüseyin Yenikan getirilmiştir" Bandırmaspor'un takım otobüsünün dış cephelerinin yenileneceğini ifade eden İpek, "Futbol takımı teknik direktörlüğüne Hüseyin Yenikan getirilmiştir. Hüseyin Yenikan hocamızın yardımcı ekibi 6 kişiden oluşmaktadır. Yardımcıların isimleri ileri ki tarihte Hüseyin Yenikan hocamız tarafından açıklanacaktır. Masör Serhat Şahin kendi isteği ile görevinden ayrılmıştır. Yardımcı malzemeci Orçun Sarıoğlu da askere gittiği için kulübümüzden ayrılmıştır. Bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür eder bundan sonraki iş hayatlarında başarılar diliyoruz. Yönetim kurulu üyemiz Muhasip üye/Veznedar Ömer Aksoy ve Yardımcısı Kulüp yöneticisi Kazım Dalkılınç öncelikle idari ve mali disiplini sağlamak için çalışmalara başlamıştır. Kulübümüzün en önemli gelir kaynağı otoparklar ile ilgili çalışmalar yönetim kurulumuzun kararı ile yürütülmektedir. Yönetim kurulumuzun aldığı karara göre otoparklarımızı yönetim kurulumuz dahil herkes ücretli kullanacaktır. Bu doğrultuda ücretsiz ve otoparktaki işgal yerlerin görüşülerek ücretli hale getirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Yeni sezonda Bandırmaspor Kulübü'nün çalışanlarını bir merkezde toplamak üzere kulüp idari işlerin, kulüp müdürü, muhasebe ve diğer çalışanlar kulüp binamızda değil TOKİ tesislerinde görevlerini yapmak için çalışmalarına başlamıştır. Bu yılı vefa yılı ilan ediyoruz. Başta taraftarlarımız olarak ve iş adamlarımızdan katkılar bekliyoruz. Bu katkılar kombine kartları, maç bileti, store alışverişleri yeniden düzenlenecek. Store alışverişleri, reklam, bağış olarak tüm kamuoyunun desteğini bekliyoruz. Yoğun bakımdan Bandırmaspor'u ayağa kaldırmak için büyük fedakarlıklar içine girdik" ifadelerini kullandı. Kombineler 250 TL, bilet fiyatları 10 TL olacak Yeni sezonda kombineler ve bilet fiyatları hakkında da bilgiler veren Kulüp Basın Sözcüsü Kayhan İpek, "Kombine kartımızı 2018-2019 yılı için 120 TL. Öğrenci kombine kartı için 60 TL basımı görüşülecektir. Protokol kombine kartı 250 TL olarak belirlenmiştir. Maç fiyatları 10 TL olarak belirlenmiştir. 2018-2019 Vefa Sezonu'na özel tişört dizayn edilerek satışa sunulacak, yine vefa yılına özel banka hesap numarası belirleyerek bağış kampanyası düzenlenecek" diye konuştu.

Kartepe'de iki ayrı kamp yapılacak Takımın yapacağı kampla ilgili de bilgiler veren Bandırmaspor Basın Sözcüsü Kayhan İpek, "9 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de Bandırmaspor sosyal tesislerinde 2018-2019 sezonuna merhaba diyeceğiz. 10 Temmuz Salı günü yeni sezonun ilk çalışmasını Bandırma’da gerçekleştireceğiz. 23 Temmuz 2018 gününe kadar Bandırma’da çalışmalarımızı sürdürdükten sonra 26 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Kartepe'de 1. etabı, 8-19 Ağustos tarihleri arasında da 2. etap kampımızı yapacağız" açıklamasında bulundu.

