Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bandırma ve Gönen'e mevsimin ilk karı düştü

Bandırma ve Gönen'e mevsimin ilk karı düştü

Bandırma Kapıdağ kar manzarası

Hava Sıcaklığı Deniz Ulaşımı 

-Gönen Fındıklı Köyü'nden kar görüntüleri

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Bandırma'da hava sıcaklığı gündüz 7, gece ise 1 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesinin ardından kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Yüksekliği yer yer 800 metreyi bulan Kapıdağ'a mevsimin ilk karının yağmasının ardından şehir merkezinde de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Gönen ilçesinde ise kırsal kesimlerle birlikte şehir merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Fındıklı Mahallesine mevsimin ilk karı yağdı.
İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı