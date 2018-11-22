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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bandırma Körfezi'nde fırtına dev dalgalar oluşturdu

Bandırma Körfezi'nde fırtına dev dalgalar oluşturdu

- Deniz dev dalgalar

Deniz Otobüsü Yağan 

-- Sahil deniz görüntüsü
-- Sahilde fırtına nedeniyle sallanan ağaçlar
-- Fırtına da elinde şemsiyesi ile yürümeye çalışan ihtiyar vatandaş. Zorlukla şemsiyeyi açıyor
-- Balıkçı tekneleri

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

- Balıkesir'in Bandırma Körfezi'nde akşam saatlerinde şiddetini arttıran fırtına sebebiyle sahilde dev dalgalar oluşurken, vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Denizi'nde öğle saatlerinden itibaren saatte hızı 50 ile 75 kilometre arasında değişen şiddette fırtına tahmininin ardından Bandırma Körfezi'nde akşam saatlerinde fırtına hakim oldu. Saatte hızı 50 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle sahil kesiminde dev dalgalar meydana gelirken, fırtına ile birlikte yağan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hava sıcaklığı 11 dereceye kadar düşerken, küçük çaplı balıkçı tekneleri denize açılmadı. Bandırma ile İstanbul - Yenikapı arasında sefer yapan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne ait 18.45 ve 21.45 deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiği öğrenildi. (İA-MŞ)
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