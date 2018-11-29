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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bandırma Körfezi'nde fırtına

Bandırma Körfezi'nde fırtına

Bandırma Körfezi dev dalgalar

Gard Sağanak Yağış Balıkçı Teknesi Körfez Nadan 

-Sahil sallanan ağaçlar
-Balıkçı Tekneleri ve teknesini fırtınadan korumaya çalışan bir balıkçı
-Rüzgardan sallanan ve yırtılmış bir bayrak

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış körfezde dev dalgalar oluştururken, İDO seferleri iptal edildi, balıkçı tekneleri denize açılamadı. Bandırma'da gece saatlerinden itibaren gün boyunca etkisini attıran fırtına sebebiyle dev dalgalar adeta mendireği dövdü. Boyu zaman zaman 5-6 metreye kadar ulaşan dalgalar sahil boyunca etkili olurken, bir çok balıkçı teknesi denize açılamadı. İstanbul Deniz Otobüsleri'nin Bandırma - Yenikapı ve Yenikapı - Bandırma arasındaki 18:45 ve 21:45 seferleri de iptal edildi.
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