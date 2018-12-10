Bandırma'da sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı

-Ellerinde şemsiyeli vatandaşlar

-Trafik

-Su birikintileri



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Bandırma'da akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın mesai çıkışı saatine denk gelmesi sebebiyle vatandaşlar toplu ulaşım araçları ile ticari taksilere akın etti. Ulaşımda yer yer aksamalar meydana gelirken, yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar da gündüz 9 dereceye kadar düştü. Bandırma ve çevresinde sağanak yağışların üç gün daha devam etmesi beklenirken, yetkililer yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. (İA-MŞ)

