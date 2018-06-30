Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Balya toplama makinesinin altında ezilen işçi öldü Haberi

Balya toplama makinesinin altında ezilen işçi öldü Haberi

cenaze aracından detaylar

Cenaze Cenaze Aracı Irak 

-Adli Tıp Kurumundan detaylar
-Ölen işçinin yakınlarından detaylar
-Genel detaylar
-Ölen işçinin fotoğrafları

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sap balyası toplama aracının altında kalarak ezilen işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Hacı Bayrak isimli işçi, tarlada biçerdöverin geride bıraktığı sapı toplayan balya makinesinin altında kalarak ezildi. Olay yerine çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşçinin naaşı, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı