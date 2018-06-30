Balya toplama makinesinin altında ezilen işçi öldü

-Adli Tıp Kurumundan detaylar

-Ölen işçinin yakınlarından detaylar

-Genel detaylar

-Ölen işçinin fotoğrafları



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sap balyası toplama aracının altında kalarak ezilen işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Hacı Bayrak isimli işçi, tarlada biçerdöverin geride bıraktığı sapı toplayan balya makinesinin altında kalarak ezildi. Olay yerine çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşçinin naaşı, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

