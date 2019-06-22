- Baltık Denizinde Rus Uçağından Tehlikeli Hareket



- Baltık Denizi’nde düzenlenen NATO tatbikatı sırasında Rus bombardıman uçağı İspanyol uçak gemisinin yanından geçti. 3 ile 21 Haziran tarihleri arasında Baltık Denizi üstünde düzenlenen NATO tatbikatında (BALTOPS 2019) İspanyol Juan Carlos 1 isimli uçak gemisinde görev aldı. Tatbikat sırasında NATO bünyesinde görev alan ülkelerin askeri gemi ve uçakları tatbikat gereği uçuşlar gerçekleştirdi. Yine görev sırasında Juan Carlos 1 isimli İspanyol uçak gemisinde bulunan savaş uçakları kalkışa hazırlandığı sırada gerilimli anlar yaşandı. Tatbikatın gerçekleştiği sırada Rus Su-24 tipi bombardıman uçağı uçak gemisinin hemen yanından geçti. Bu anlar gemideki askerler tarafından görüntülendi. İspanyol ve Rus basını yayınlanan görüntüleri anında dünya kamuoyuna aktardı. İspanya tarafı konu ile ilgili yaptığı açıklamada Rus uçağının radarlar tarafından tespit edildiğini fakat düşük irtifada uçması ve tehlikeli manevralar göstermemesi nedeniyle herhangi bir sorun teşkil etmediğini açıkladı.

İspanyol uçak gemisinin birkaç metre yanından geçen Rus bombardıman uçağının geçişi korkuya sebep olsa da herhangi bir diplomatik krize neden olmadı.

