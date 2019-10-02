Baltayla dönerci dükkanının camlarını kırdı - BURSA İzle
- Güvenlik kamerası görüntüleri - Bursa 'da bir kişinin, tartıştığı esnafın iş yerinin camlarını baltayla kırması güvenlik kamerasına yansıdıBURSA (AA) - Bursa 'da bir kişi, aradığı dönerciden evine sipariş getirilemeyeceğini öğrenince çalışanlardan birini darbettikten sonra dükkanın camlarını baltayla kırdı.L.M, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'ndeki bir dönerci dükkanını arayarak, sipariş vermek istedi.Çalışanların, siparişi getiremeyeceğini belirtmesi üzerine sinirlenen şüpheli, eline balta alarak bu iş yerine geldi.L.M, çalışanlardan birini darbedip dükkanın camlarını baltayla kırarak, olay yerinden uzaklaştı.Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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