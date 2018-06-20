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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Baltalı saldırı - BURSA

Baltalı saldırı - BURSA

- Saldırıya uğradığı iddia edilen kadının görüntüleri - İznik ilçesinde, evinde komşusunun baltalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandıBURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, evinde komşusunun baltalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın, yaralandı.İlçeye bağlı Mahmudiye köyünde oturan Kadir K. (63) henüz belirlenemeyen nedenle eline aldığı baltayla, eşinin akrabası olan komşusu Nefise Akçaalan'ın (55) evine gitti.Eve giren Kadir K, baltayla iki çocuk annesi kadına birkaç kez vurduktan sonra kaçtı.Akçaalan'ın yardım çağrısını duyan komşuları eve geldiklerinde, kadını başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış halde buldu.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Akçaalan, buradaki müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi.Bir süre önce beyin ameliyatı olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Kadir K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Psikoloji Akalan Ameliyat Saldırı Yardım Çağrısı 

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