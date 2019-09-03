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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Balotu kavunu tezgahlarda yerini aldı - MUŞ

Balotu kavunu tezgahlarda yerini aldı - MUŞ



: - Bulanık - Balotu karayolundaki kavun tezgahının görüntüleri - Kavun satışı yapan Murat Yürekli ve Bedirhan Polat'ın konuşmalarıBalotu kavunu tezgahlarda yerini aldıMUŞ (AA) - Muş 'un Bulanık ilçesine bağlı Balotu köyünde üretilen kavunlar, tezgahlarda yerini aldı.Köyde hasadı yapılan kavunlar, Bulanık - Balotu karayolunda traktör römorklarında satışa sunuluyor.Kavun satarak geçindiklerini belirten Murat Yürekli, yaklaşık bir aydır kavun hasadına başladıklarını belirterek, bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi.

Ağrı, Erzurum, Malazgirt, Patnos, Van ve Iğdır'a da kadar kavun gönderdiklerini aktaran Yürekli, satışların günlük değiştiğini ifade etti.
Bedirhan Polat ise sattığı kavunlarla okul masraflarını karşıladığını anlattı.

Asad 

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