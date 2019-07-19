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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Balkonuna yuva yapan güvercinleri besliyor

Balkonuna yuva yapan güvercinleri besliyor

GUVERCİNLER

Yumurta Adala Mısır 

-RÖPORTAJ
-DETAY

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta yaşayan Azmi Gül ikamet ettiği evinin balkonuna yuva yapan güvercinleri besliyor. Yuva yapan güvercin ailesini yaklaşık 1 aydır besleyen Gül, ailenin 2 yumurtası olduğunu belirterek, “Yaklaşık 1 ay önce her balkona girdiğimizde buradan güvercin uçtuğunu gördük. Balkonda bulunan çekyatın altından çıkıyorlardı. Merak ettik. Baktık ki çekyatın arkasında 2 tane güvercin yumurtası var. Daha sonra beslemeye başladık. Yaklaşık 1 aydır buradalar. 10 gün sonra uçmaya başlarlar. Güvercinleri mısır unuyla, bulgurla, pilavla besliyoruz. Güvercinler bize rahatsızlık vermedi. Şu anda balkonu kullanamıyoruz. Fakat önemli değil. Burayı tercih etmesi hoşumuza gitti. Güvercinlerin gelmesi hoşumuza gitti” dedi.

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