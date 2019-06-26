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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Balkonun davetsiz misafiri

Balkonun davetsiz misafiri

-Kuştan görüntüler

Yumurta İsaf Davetsiz Misafir 

--Göç'ün kuşla ilgilenmesi ve sohbet etmesi
--Göç ile röportaj
--diğer detaylar

( KAYSERİ - ÖZEL)- Balkondaki antene yuva yapan kumruya çocuğu gibi bakıyor KAYSERİ

- Kayseri’de yaşayan Hava Göç, evinin balkonunda bulunan antene yuva yapan kumruya, çocuğu gibi bakıyor. Kayseri’de yaşayan 55 yaşındaki Hava Göç’ün evinin balkonunda bulunan antene kumru yuva yaptı. Birkaç gün sonra kuşun yumurtladığını ve kuluçkaya yattığını gören Göç, kuşla ilgilenmeye başladı.
Yavruların çıkmasını dört gözle bekleyen merhametli kadın, kuşa yem vererek onunla sohbet ediyor ve yakından ilgileniyor. Hava Göç, “Bu kuş 2 ay öncede aynı yerde yumurtladı ama üstünden kalkınca kargalar yumurtalarını alıp götürdü. Şimdi tekrardan buraya yumurtladı. 15 gündür burada yatıyor. Bizde heyecanla yavruların çıkmasını bekliyoruz. Bizim davetsiz misafirimiz oldular. Bizde çok seviyoruz. Yemde veriyorum ama yemiyor. Dışarıdan eşi yem getiriyor. Onu çok seviyorum. Evin bireyi gibi bir şey oldu. Zaman zaman da konuşuyorum” ifadelerini kullandı. (AG-
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