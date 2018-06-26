Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Balkonu yıkarken elektrik akımına kapıldı - DÜZCE Haberi

Balkonu yıkarken elektrik akımına kapıldı - DÜZCE Haberi

- Olay yerinden detaylar - Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi - Görgü tanığının açıklaması - Düzce 'de balkon yıkarken kullandığı merdivenin enerji hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapılan genç kız, ağır yaralandıDÜZCE (AA) - Düzce 'de elektrik akımına kapılan genç kız ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında balkonda temizlik yapan Zehra Taşran (25), kullandığı demir merdivenin enerji hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.Akımın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan Taşran, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Taşran'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Görgü tanığı Hazel Kıral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taşran'ın kullandığı merdivenin elektrik teline değmesi sonucu akıma kapıldığını gördüğünü söyledi.

Balkonun yıkanması dolayısıyla yerlerin de ıslak olduğunu anlatan Kıral, Taşran'ın akıma kapıldıktan sonra bir anda yere düştüğünü ve çırpındığını kaydetti.

Genç Kız İlk Müdahale Elektrik Akımı Muhabir Elektrik Teli 

İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı