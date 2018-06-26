Balkonu yıkarken elektrik akımına kapıldı - DÜZCE Haberi
- Olay yerinden detaylar - Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi - Görgü tanığının açıklaması - Düzce 'de balkon yıkarken kullandığı merdivenin enerji hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapılan genç kız, ağır yaralandıDÜZCE (AA) - Düzce 'de elektrik akımına kapılan genç kız ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında balkonda temizlik yapan Zehra Taşran (25), kullandığı demir merdivenin enerji hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.Akımın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan Taşran, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Taşran'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Görgü tanığı Hazel Kıral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taşran'ın kullandığı merdivenin elektrik teline değmesi sonucu akıma kapıldığını gördüğünü söyledi.
Balkonun yıkanması dolayısıyla yerlerin de ıslak olduğunu anlatan Kıral, Taşran'ın akıma kapıldıktan sonra bir anda yere düştüğünü ve çırpındığını kaydetti.