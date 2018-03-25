Balkonu genişletirken düşüp hayatını kaybetti

-İki katlı evin görüntüsü

-Balkon genişletme çalışması

-Yatar'ın düştüğü yer

-Kayan demir iskele

-İskeleden genel ve detay görüntü

-Yatar ve ailesinin fotoğrafları



( ADANA ) -- Adana'da bir kişi evinin balkonunu genişletmek isterken demir iskelenin kayması sonucu yaklaşık 2.5 metreden başının üzerine düştü ADANA



- Adana'da bir kişi evinin balkonunu genişletmek isterken demir iskelenin kayması sonucu yaklaşık 2.5 metreden başının üzerine düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kargo şirketinde kurye olarak çalışan 41 yaşındaki 3 çocuk babası Hüseyin Yatar, 2 katlı evinin balkonunu genişletmek için çalışmaya başladı.

Sabah kalkıp kahvaltı yaptıktan sonra bir süre önce döktüğü beton direklerin üzerine tahta kalıp döşemeye başladı.

Çalıştığı sırada demir iskelenin kayması sonucu dengesini kaybeden Yatar yaklaşık 2.5 metre yükseklikten beton zemine başı üstü düştü. Olayı fark eden komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yatar'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Yatar kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yatar'ın eşi ve çocukları yasa boğuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Hüseyin Yatar'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. (FKE-

