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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Balkondan düşerek ölen avukat için 'hüzünlü' tören - MERSİN

Balkondan düşerek ölen avukat için 'hüzünlü' tören - MERSİN

Balkondan düşerek ölen avukat için "hüzünlü" tören - MERSİN - Törenden detaylarBalkondan düşerek ölen avukat için "hüzünlü" tören - Mersin 'de apartmanın 5. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybeden kadın avukat için adliyede tören düzenlendiMERSİN (AA) - Mersin 'de apartmanın 5. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybeden kadın avukat için adliyede tören yapıldı.Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde annesi ve kız kardeşinin kaldığı apartmanın 5. katındaki dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 37 yaşındaki avukat Ayşe Tunç'un cenazesi Mersin Adliyesine getirildi.
Adliye içerisine getirilen Tunç'un tabutunun üzerine cübbesiyle fotoğrafı bırakıldı.Törende hüzünlü anlar yaşanırken, gözyaşlarını tutamayan anne Naran Tunç'u kadın avukatlar teselli etti. Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, törende yaptığı konuşmada, Ayşe Tunç'un 14 yıldır Mersin Barosunda görev yaptığını söyledi.

Tunç'un baba mesleği olan avukatlığı, bugüne kadar başarılı bir şekilde yaptığını vurgulayan Yeşilboğaz, aileye başsağlığı diledi.Konuşmaların ardından duaların okunmasıyla Tunç'un tabutu omuzlarda cenaze aracına taşındı.Tunç'un naaşının, merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından, Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Kadın Avukat Başsağlığı Cenaze Cenaze Aracı Kız Kardeş 

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