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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Balkondan düşerek hayatını kaybeden avukat son yolculuğuna uğurlandı

Balkondan düşerek hayatını kaybeden avukat son yolculuğuna uğurlandı

Mersin Adliyesinden görüntü

Sağlık Ekibi Başsağlığı Cenaze Namazı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Avukatlardan görüntü
-Ağlayan avukatlardan görüntü
-Ayşe Tunç'un naaşının adliyeye getirilmesi
-Meslektaşlarından görüntü
-Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ın konuşması
-Meslektaşlarından görüntü
-Cenazenin adliyeden çıkarılması

( MERSİN )- Mersin'de dün evinin balkonunda dengesini kaybederek 5'inci kattan aşağı düşerek hayatını kaybeden 37 yaşındaki avukat Ayşe Tunç, Mersin Adliyesi önünde içinde törenin ardından Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı MERSİN

- Mersin'de dün evinin balkonunda dengesini kaybederek 5'inci kattan aşağı düşerek hayatını kaybeden 37 yaşındaki avukat Ayşe Tunç, Mersin Adliyesi içinde düzenlenen törenin ardından Erdemli ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki evine giden Ayşe Tunç, balkonda dengesini kaybedip 5'inci kattan aşağı düştü. Çevredekilerin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Tunç'un düştüğü yerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Tunç'un cansız bedeni, polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Toros Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tunç için bugün Mersin Adliyesi içinde tören düzenlendi.
Törene Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, meslektaşları ve Ayşe Tunç'un yakınları katıldı.
Burada konuşan Başkan Yeşilboğaz, "Çok sevdiğimiz Ayşe'mizi ebediyete uğurluyoruz. Sözün bitti yerdeyiz. Ayşe kardeşimiz hayat dolu ve bütün çevresi tarafından sevilen biriydi. Meslekte de ilkeli durmayı başarabilen ve bu mesleği babası gibi laik bir şekilde yapmayı başarabilen ender arkadaşlarımızdan biriydi. Maalesef burada ona son görevimize yapmak üzere toplandık. Ayşe Tunç 14 yıldır Mersin Baromuzda onurlu bir şekilde avukatlık yapıyordu. Meslektaşları onu çok özleyecek, çok arayacak. Bizler için şu anda sözün bittiği yerdeyiz. Tüm camiamıza başsağlığı diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum. Umarı bu acıları yaşamayız. Allah rahmet eylesin" dedi.
Konuşmaların ardından dualar edildi. Törende Tunç'un yakınları ve meslektaşları gözyaşlarına hakim olamazken, bazı avukatlar baygınlık geçirdi. Tunç, Muğdat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erdemli'de toprağa verildi.

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