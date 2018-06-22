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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Balkondan düşen yaramaz kedi 'Gece' ameliyat edildi Haberi

Balkondan düşen yaramaz kedi 'Gece' ameliyat edildi Haberi

Kediden detaylar

Referans İlk Müdahale Sekte Bild Ameliyat 

-Kedinin ameliyata hazırlanması
-Doktor Öğretim Üyesi İlker Şen röportaj
-Kedinin sahibi Gamze Taşçıoğlu röportaj
-detaylar

( SİVAS -HD) SİVAS

- Ankara'da 3'üncü kattan balkonun camından düşerek kalçası çıkan 9 aylık 'Gece' isimli kedi 450 kilometrelik yolculuğunun ardından getirildiği Sivas'ta başarılı bir operasyonla ameliyat edildi. Ankara'da yaşayan Gamze Taşçıoğlu'nun 9 aylık kedisi 'Gece' evde oynadığı sırada 3'üncü kattan balkonun camından düştü. Taşçıoğlu'nın komşuları tarafından bulunan yaramaz kediye Ankara'da götürüldüğü klinikte ilk müdahalesi yapıldı. Kalçası çıkan kedi sahibi tarafından 450 kilometrelik yolculuğun ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirildi.
Doktor Öğretim Üyesi İlker Şen tarafından tedavi edilen 'Gece' yapılan hazırlıkların ardından başarılı operasyonla ameliyat edildi. Doktor Öğretim Üyesi İlker Şen 'Gece'nin yüksekten düştüğünü belirterek,"Ankara'da ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra internet üzerinden araştırmalar sonucu Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne bizlere ulaşıldı. Operasyon için bugün sabaha karşı yola çıkıp Sivas'a geldiler. Biz ön muayenesini yaptık. Daha sonrasında operasyona aldık. Kalça eklemi çıkmıştı. Başarılı bir operasyonla kediyi hasta sahibine teslim edeceğiz. 10 günlük bir süreç var. En azından oraya uyguladığımız dikişleri alabildiğimiz için derinin kaynamasını bekleyeceğiz. Ancak çok kısa bir sürede iyileşecek. Yürümeye başlayacak. Onuncu günden itibaren ayağını aksayarak da olsa kullanacak. Üzerinden zaman geçtikçe de eski sağlığına kavuşacak" dedi.
Kedinin sahibi Gamze Taşçıoğlu ise "Gece yaklaşık 9 aylık oldukça yaramaz kedi ve 2 gün önce sabah balkon camından 3'üncü kattan düştü. Komşularımız buldu. Hemen bir kliniğe götürmüşler. Bir kalça çıkığı mevcut sıkıntılı olduğunu düşündük. Orada kimseye güvenemedik. Sosyal medyadan başarılarını duyduğumuz referans olarak aldığımız İlker bey ile iletişime geçtik" diye konuştu.

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