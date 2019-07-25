Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Balkondan düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Balkondan düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Morgdan görüntüler

Cenaze Gesi 

-Cenaze aracından görüntüler
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA )- Evlerinin 4’üncü katından düşen çocuk öldü ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde evlerinin 4’üncü katından dengesini kaybederek zemine düşen çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesini bağlı Bamyasuyu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin 4’üncü katında balkonda oyun oynarken, bir anda dengesini kaybederek yere düşen Suriye uyruklu Şam Elbursan (3), olay yerinde hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldıran cenaze, yapılan otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı