Balkondan düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

-Cenaze aracından görüntüler

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( ŞANLIURFA )- Evlerinin 4’üncü katından düşen çocuk öldü ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde evlerinin 4’üncü katından dengesini kaybederek zemine düşen çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesini bağlı Bamyasuyu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin 4’üncü katında balkonda oyun oynarken, bir anda dengesini kaybederek yere düşen Suriye uyruklu Şam Elbursan (3), olay yerinde hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldıran cenaze, yapılan otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

