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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Balkondan düşen öğretmen yaşamını yitirdi - ADANA Haberi

Balkondan düşen öğretmen yaşamını yitirdi - ADANA Haberi

- Adli tıp birimi önünde bekleyenler - Öğretmenin yakınlarının gözyaşı dökmesi - Cenaze aracının ayrılması Adana 'da balkondan düşen kadın ağır yaralandıADANA (AA) - Adana 'da dengesini kaybederek balkondan düşen kadın ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki apartmanın sekizinci katında yaşayan İngilizce öğretmeni Selma Mühür (48), dengesini kaybederek evinin balkonundan bahçeye düştü.Yaralanan Mühür, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Mühür'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öğretmen Gesi Gözyaşı İngilizce Sağlık Ekipleri 

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