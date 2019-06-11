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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Balkondan düşen küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti

Balkondan düşen küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti

olay yerinden görüntü

Hastane Küçük Çocuk Gesi 

-hastaneden görüntü
-detaylar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın'da bir apartmanın ikinci kat balkonundan düşen küçük çocuk Bartın Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay, Kozcağız Beldesi Merkez Mahallesi Fatih Caddesi Kale Sokak’ta meydana gelmişti. İddiaya göre 4 katlı evin ikinci katında balkonda oynayan Muhammet-Özge Ertan çiftinin 3 yaşındaki çocukları Nehir Ertan dengesini kaybederek beton zemine düşmüştü. Ailesinin otomobille Bartın Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları polikliniği aciline kaldırdığı küçük çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi ana binası aciline sevk edilmişti. Küçük çocuk burada doktorların yaptığı bütün müdahaleye rağmen hayata tutunamadı.
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