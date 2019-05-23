Balkondan düşen kadın yaralandı - ADANA

- Balkondan düşen kadın yaralandı - Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması - Can - KUR ekiplerinin olaya müdahalesiBalkondan düşen kadın yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın Çukurova ilçesinde dengesini kaybederek balkondan düşen kadın yaralandı.Huzurevleri Mahallesi'nde 10 katlı bir binanın birinci katında yaşan Ayşe Keçe (49) dengesini kaybederek balkondan düştü.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Keçe'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen kadının tedavisi sürüyor.
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