Balkondan düşen kadın ağır yaralandı - ADANA Video
- Balkondan düşen kadının ağır yaralanması - Yaralı kadının ambulansla hastaneye götürülmesi - Seyhan Devlet Hastanesi acil servisi - Kadının düştüğü apartman ve bahçe - Olay yeri inceleme ekiplerinin apartmanın bahçesinde inceleme yapması Adana 'da balkondan düşen kadın ağır yaralandıADANA (AA) - Adana 'da dengesini kaybederek balkondan düşen kadın ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki apartmanın sekizinci katında yaşayan İngilizce öğretmeni Selma Mühür (48), dengesini kaybederek evinin balkonundan bahçeye düştü.Yaralanan Mühür, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Mühür'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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