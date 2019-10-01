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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Balkondan düşen genç kız yaralandı

Balkondan düşen genç kız yaralandı

Evin görüntüsü,

Genç Kız İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Müstakil Ev 

-Ambulansı arayan şahsın konuşması,
-Hastanenin görüntüsü, detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’nin Cumhuriyet Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin ikinci katındaki balkonda düşen yabancı uyruklu genç kız bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı. Olay Düzce’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu olan 18 yaşındaki İman Ali Nasır isimli genç kız ikinci kattaki evlerinin balkonunda bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Komşuların görmesi üzerine durum hemen 112 ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale ardından genç kızı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hasan Er, “Eve girerken bir gürültü oldu bir gürültü geldi baktım yere bir kadın düşmüş. Baktım nefes alıyor mu diye. Nefes alıyordu hemen ambulansı aradım geldiler aldılar gittiler. Bir halı silkeliyordu diyorlar, bir incir alıyordu diyorlar neden düştüğü tam belli değil” dedi.
Yaralanan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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