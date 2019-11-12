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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı - KONYA Video

Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı - KONYA Video

- Suriye uyruklu bir çocuğun balkondan düşmesi - Yaralanan çocuğun Kulu Devlet Hastanesinden sevk edilmesi, çocuğun ambulansa alınması - Çocuğun balkondan düştüğü apartman Konya 'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandıKONYA (AA) - Konya 'nın Kulu ilçesinde üçüncü katın balkonundan düşen Suriye uyruklu çocuk ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, 12 yaşındaki Suriye uyruklu Hüseyin El Hasan, Camikebir Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki balkondan düştü.Çocuğun düştüğünü gören yakınları, El Hasan'ı otomobille Kulu Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hayati tehlikesi bulunan El Hasan, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Konya 'ya sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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