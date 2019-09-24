Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı - DENİZLİ

- Bebeğin düştüğü balkon görüntüsü - Polislerden detay görüntü - 1. kattaki evin balkonundan görüntü - Vatandaşlardan Ramazan Yıldız ile röportaj Denizli 'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde evlerinin balkonundan beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sırakapılar Mahallesi 1522 Sokak'taki binanın birinci katında bulunan evlerinin balkonunda oynayan Ali Şavi, beton zemine düştü.Çocuğunun düştüğünü fark eden anne Ghufran Ksheish Şavi, çevredekilerden yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Vatandaşlardan Ramazan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğu yerde yatarken görüp yardıma koştuğunu belirterek, "Hemen çocuğun yanına gittim. Çocuğa baktım ve kıpırdadığını görünce ambulansı aradım." dedi.
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