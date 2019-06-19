Balkondan düşen bebek korkuttu

- Sivas’ta evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki M.K. Erdoğan yakınlarına büyük korku yaşattı. Edinilen bilgiye göre olay Emek mahallesinde meydana geldi. Yalnız başına 1. Kattaki evlerinin balkonuna çıkan 3 yaşındaki M.K. Erdoğan korkuluklara tırmanırken dengesini kaybederek zemine düştü. Olay yerine çağrılan ambulans il Numune hastanesine kaldırılan Erdoğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bebeğin yakınları korku dolu anlar yaşadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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