Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Balkondan düşen adam öldü - DÜZCE Video

Balkondan düşen adam öldü - DÜZCE Video

- Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesi önünden görüntü - Ölen kişinin yakınlarının gözyaşları Düzce 'de balkondan düşen kişi öldüDÜZCE (AA) - Düzce 'de bir apartmanın dördüncü katındaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi Hacıoğlu Sokak'taki akrabası M.M.Y.'nin evine misafirliğe giden 52 yaşındaki Murat Merdan, balkona çıkarken dengesini kaybederek dördüncü kattan beton zemine düştü.Ağır yaralanan Merdan, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Merdan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane İsaf Gesi 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı