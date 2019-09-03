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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

olay yeri detayları

( MALATYA ) MALATYA

İlk Müdahale Hastane Gesi Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da evin balkonunda oyun oynarken düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Duyu sokak içerisinde bulunan 2 katlı bir evin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen İlknur Y. yaralandı. Yaralı çocuk ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine daha sonra ise Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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