Balkondaki silahlı kavgada sokaktaki 7 kişiyi yaraladı - ŞANLIURFA
- Haliliye ilçesinin Ahmet Yesevi Mahallesi'nde olay yeri - 112 Acil Servis ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri - Mahalle sakinlerinden görüntülerBalkondaki silahlı kavgada sokaktaki 7 kişiyi yaraladı - Merkez Haliliye ilçesinde bir evin balkonunda çıkan silahlı kavga sırasında sokaktan geçen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 7 kişi yaralandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da evde tartıştığı kayın biraderlerine ateş açan enişte, sokaktan geçen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 7 kişiyi yaraladı.Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ikamet eden Ferhat Ç, henüz belirlenemeyen bir sebeple eşi Kelime Ç. ile tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine, kadının kardeşleri de söz konusu eve geldi.Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Ferhat Ç. balkondaki 2 kayın biraderine av tüfeğiyle ateş açtı.Kayın biraderlerin yara almadığı saldırı sırasında, o an sokaktan geçen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıdan sonra kaçan Ferhat Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.