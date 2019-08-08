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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Balkonda oyun oynarken dengesini kaybeden çocuk 3. kattan düştü Haberi

Balkonda oyun oynarken dengesini kaybeden çocuk 3. kattan düştü Haberi

yaralı çocuğun hastaneye getirilmesi

Hastane Gesi Sağlık Ekipleri 

-hastane dışından detay görüntü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. katın balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay, Süleymaniye Mahallesi Serdar Sokağı'nda meydana geldi. 3 yaşındaki Emir Ertuğrul I., balkonda oyun oynamaya başladı.
Küçük çocuk iddiaya göre dengesini kaybedince üçüncü kattan düştü. Çığlık sesini duyan evdekiler şok oldu. Hemen çocuğunun yardımına koşan ev sakinleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emir Ertuğrul I.'nın sağlık durumunun iyi olduğu, hafif sıyrıklarla bu durumu atlattığı öğrenildi.
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