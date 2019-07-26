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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Balkonda klimadan çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Balkonda klimadan çıkan yangın büyümeden söndürüldü

BALKONDA ALEV VE DUMANLAR

Bild Yangına Müdahale Trol 

-İTFAİYE ARAÇLARININ OLAY YERİNE GELMESİ
-BALKONDA POLİS EKİPLERİ
-İTFAİYE ERLERİNİN BİNADAN ÇIKMASI
-İTFAİYE ARAZÖZÜNÜN OLAY YERİNDEN AYRILMASI

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı İlçesi Moymul Mahallesi, Huzur Caddesinde T.Y.'ye ait beş katlı binanın dördüncü katındaki evde yangın çıktı. Komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Balkonda bulunan klimadan çıktığı tahmin edilen yangın, yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmasının ardından büyümeden kontrol altına alındı. Polis ekipleri de olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı.
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