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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Balkona yumurtlayan güvercine aile bireyleri gibi sahip çıktılar İzle

Balkona yumurtlayan güvercine aile bireyleri gibi sahip çıktılar İzle

Anne kızın yumurtaya bakması

Yumurta Öğretmen Kıyam Irak Trol 

-Annenin yuvaya bakması
-Anne ile kızın balkona çıkması
-Röportaj

( KONYA ) - KONYA

- Konya’da evlerinin balkonuna yuva yaparak yumurtlayan güvercini her gün kontrol eden anne kız, güvercini aile bireyleri gibi görüyor. Aile fertleri, yumurtadan çıkacak yavruları heyecanla bekliyor. Konya’da yaşayan öğretmen Hanife Çetinkaya'nın evinin balkonuna güvercin yuva yaptı. Birkaç gün sonra kuşun yumurtladığını ve kuluçkaya yattığını gören Çetinkaya, kuşla ilgilenmeye başladı.
Yavruların çıkmasını dört gözle bekleyen Hanife Çetinkaya ve kızı Didar Çetinkaya, kuşa yem vererek onunla sohbet ediyor. Güvercinin ailesinden biri olduğunu belirten Çetinkaya ailesi yumurtadan çıkacak yavruyu bekliyor. Misafir gelen kuşa anne şefkatiyle baktıklarını belirten Hanife Çetinkaya, "İlk geldiği gün baktım kuş çırpınıyor, kuş bir şeyler yapıyor. Baktım şuraya bir tane yumurta bırakmış. Beni gördü ve buradan kaçtı. Tekrar geldiğinde ise buraya çubuk ve inşaattan çiviler falan getirmiş. Ben de bunları görünce kıyamadım yuvasını bozmaya. O şekilde geliyor gidiyor, balkonu da pek kullanmıyoruz. Dua ediyoruz bekliyoruz, yavrular çıkacak diye. Sonra bir yumurta daha getirdi ben çıkartmayınca. Bazen yanına çıkıyorum ikimiz oturuyoruz ama gündüz kaçıyor ve yavaş yavaş alışıyor bize. Her sabah kalkıyorum ona bakıyorum, çok güzel bir duygu. Keşke bir kaç tane daha olsa ben bakardım" şeklinde konuştu.
Hanife Çetinkaya’nın kızı Didar Çetinkaya da, "İlk geldiğinde ben de çok şaşırdım. Niye bizim balkon, bir sürü site varken neden bizim ev diyerek çok düşündüm. Sonra çok mutlu oldum. Büyüyünce bakmak istiyorum" dedi.

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