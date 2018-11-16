Balkona bırakılan para dolu çantayı böyle çaldı İzle

-ŞAHSIN DOLANMASI

-ELİNE ALDIĞI SOPAYLA ÇANTAYA YÖNELMESİ

-HIRSIZLIK ANI



( SAKARYA )- Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı SAKARYA



- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kadın pazar alışverişi yaptıktan sonra geldiği evinde çantasını balkonda bırakarak poşetlerin içindeki meyve ve sebzeleri dolaba yerleştirmek için evinin mutfağına girdiği sırada kendisini takip eden hırsız, balkonda bıraktığı çantasını alıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Ulu Sokak meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Münevver Kiraz isimli bir kişi evinin ihtiyaçlarını karşılamak için pazar alışverişine çıktı. Alışveriş sonrasında eve dönen yaşlı kadını takip eden bir şahıs, kadının elindeki poşetlerle içeri girmesinin ardından evin girişindeki balkonda bıraktığı para dolu çantasını alarak kaçtı. Evden dışarı çıktığında çantasını bulamayan kadın komşularından yardım istedi. Yaşanan hırsızlık olayı sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. Öte yandan, yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın bir odun bulması ve balkondan çantayı o odun parçası ile alması gözüküyor.

