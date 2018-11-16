Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Balkona bırakılan para dolu çantayı böyle çaldı İzle

Balkona bırakılan para dolu çantayı böyle çaldı İzle

(GÜVENLİK KAMERASI)

Yaşlı Kadın Güvenlik Kamerası En Yaşlı Kadın Pazar Alışverişi Polis Ekipleri 

-ŞAHSIN DOLANMASI
-ELİNE ALDIĞI SOPAYLA ÇANTAYA YÖNELMESİ
-HIRSIZLIK ANI

( SAKARYA )- Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kadın pazar alışverişi yaptıktan sonra geldiği evinde çantasını balkonda bırakarak poşetlerin içindeki meyve ve sebzeleri dolaba yerleştirmek için evinin mutfağına girdiği sırada kendisini takip eden hırsız, balkonda bıraktığı çantasını alıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Ulu Sokak meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Münevver Kiraz isimli bir kişi evinin ihtiyaçlarını karşılamak için pazar alışverişine çıktı. Alışveriş sonrasında eve dönen yaşlı kadını takip eden bir şahıs, kadının elindeki poşetlerle içeri girmesinin ardından evin girişindeki balkonda bıraktığı para dolu çantasını alarak kaçtı. Evden dışarı çıktığında çantasını bulamayan kadın komşularından yardım istedi. Yaşanan hırsızlık olayı sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. Öte yandan, yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın bir odun bulması ve balkondan çantayı o odun parçası ile alması gözüküyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı