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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Balkaya Dağları’nda bayramlaşma

Balkaya Dağları’nda bayramlaşma

Yapılan ziyaret (dağdan tırmanışları)

( HAKKARİ )- Ramazan Bayramı nedeniyle 2 bin 400 rakımlı Balkaya Dağları’ndaki askeri üs bölgelerini ziyaret ettiler HAKKARİ

Kutlay Güvenlik Güçleri Beraberlik Bayramlaşma Terör Örgütü 


- Hakkari’nin Derecik ilçesinde Balkaya Dağları’ndaki askeri üs bölgelerinde bayramlaşma yapıldı. Derecik Kaymakamı İdris Arslan, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Onur Konuk, Derecik Korucular Derneği Başkanı Şükrü Çetinkaya, korucu başları Sabir Erk, Ali Tekin ve Sabri Evin, Ramazan Bayramı nedeniyle 2 bin 400 rakımlı Balkaya Dağları’ndaki askeri üs bölgelerini ziyaret etti. Balkaya Dağları’ndaki üs bölgelerinde görevli asker ve korucuların bayramını kutlayan Kaymakam İdris Arslan ve beraberindekiler, bölgede terör örgütüne karşı yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Arslan, Irak sınırının sıfır noktasında görev yapan asker ve korucuları ziyaret ederek bayramlarını kutladıklarını belirterek, “Ramazan Bayramı nedeniyle ilçedeki ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün de Balkaya Dağları’nda görev yapan güvenlik güçlerimizi ziyaret etti. Asker ve korucularımızın bayramını kutlayarak, her zaman yanlarında olduğumuzu bildirdik” dedi.
Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ise, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayının ardından kavuştukları bayramın sevincini bölgede görev yapan asker ve korucularla paylaştıklarını söyledi.


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