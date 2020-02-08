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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Balkanlardan gelen kar Trakya’yı etkisi altına alıyor

Balkanlardan gelen kar Trakya’yı etkisi altına alıyor

Kar yağışından detaylar

Kar Yağışı 

-Üstü karla biriken araçlardan detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Tekirdağ’da yoğun kar yağışı TEKİRDAĞ

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün balkanlardan soğuk hava ve kar uyarılarının ardından Kırklareli’nden sonra Tekirdağ’da da yoğun bir şekilde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarının ardından Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve kar yağışı Kırklareli’den sonra Tekirdağ’ın ilçe merkezi Süleymanpaşa’da yoğun bir şekilde etkisini gösterdi. Gece geç saatlerde yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken kara hasret kalan bazı vatandaşlarda kar yağışını sevinçle karşıladı. Kar yağışı nedeniyle trafikte seyir halinde olan sürücülerde ilerlemekte zor anlar yaşadı. Buna karşın emniyet ekipleri sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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