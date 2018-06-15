Balkanlar'da Ramazan Bayramı coşkusu - ÜSKÜP

: - Camiden genel detaylar - Bayram namazının kılınması ve hutbeden detaylarBalkanlar'da Ramazan Bayramı coşkusu - Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan ve Sırbistan'da yaşayan Müslümanlar bayram namazında camilere akın ettiSARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan ve Sırbistan'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için bulundukları şehirlerdeki camileri doldurdu.Bayram coşkusunun sabahın ilk saatlerinden itibaren hissedildiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi, bayram namazında dolup taştı.Bayram namazını Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic'in kıldırdığı tarihi caminin bahçesi de dolarken, onlarca Müslüman namazı caminin yanı başındaki sokakta kıldı. - MakedonyaMakedonya'nın başkent Üsküp 'teki Mustafa Paşa Camisi'ne gelen Üsküp lü Müslümanlar da Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi'nin kıldırdığı namazda saf tuttu. Bayram namazı hutbesini Recepi adına, İsa Bey Medresesi öğrencisi Adnan Yahya Türkçe, Arnavutça ve Makedonca olmak üzere üç dilde okudu.Bayram namazı öncesinde ise başta Türkçe olmak üzere birçok dilde ilahiler okundu. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan da bayram namazı duasını okud. - KosovaKosova'nın başkenti Priştine'deki Müslümanlar da bayram namazı için tarihi Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne akın etti.Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, bayram hutbesinde bu bayramın ramazandan sonra daha güçlü, daha tecrübeli ve daha değerli bir kişiliğe dönüş olduğunu ifade etti. - Arnavutluk ve KaradağBayram namazının en yoğun hissedildiği ülkelerden biri de Arnavutluk oldu.Başkent Tiran'da bayram namazı, yeterli büyüklükte cami olmaması nedeniyle Millet Şehitleri Bulvarı'nda kılındı. Ramazan Bayramı, ülkenin diğer şehirlerinde de coşkuyla karşılandı.Bölgenin en küçük ülkesi Karadağ'da yaşan Müslümanlar da bayram coşkusunu yaşıyor.Müslüman nüfusun azınlıkta olduğu başkent Podgorica'daki Osmanagic Camisi'ne akın eden Müslümanlar, namazın ardından birbiriyle bayramlaştı. Karadağ'daki Müslüman nüfusun daha yoğun olduğu Bijelo Polje, Gusinje, Plav ve Rozaje şehirlerinde de camiler dolup taştı. - Sırbistan ve HırvatistanSırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı'da da bayram namazı için buraya akın eden Müslümanlarla dolup taştı.Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de ise şehirle aynı ismi taşıyan camide buluşan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Müslümanlar namazın ardından dua edip birbirleriyle bayramlaştı.