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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Balina ile martının gülümseten oyunu - Martı, balinaya yem olmadı

- Balina ile martının gülümseten oyunu - Martı, balinaya yem olmadı

Beyaz balina ile martının oyunu

( OSLO ) - Balina ile martının gülümseten oyunu- Martı, balinaya yem olmadı OSLO

Sosyal Medya Balina 


- Norveç’te beyaz balina ile martının oyunu izleyenleri gülümsetti. Norveç’in Hammerfest limanında 49 yaşındaki Jan-Olaf Johansen tarafından çekilen görüntüler izleyenleri gülümsetti. Sosyal medya üzerinden yayınlanan ve kısa sürede en çok yorum alanlar arasında yer alan görüntülerde, beyaz balina ile martının oyunu eğlenceli anlar kaydedildi. Gagasında balık olan martı, kendisine doğru gelen balinayı fark edince aniden sıçrayınca gagasındaki balığı düşürdü. Beyaz balina ise, balık yerine martı ile oynamaya devam etti. Martının beyaz balinbadan korkmadığı anlaşılan görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
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