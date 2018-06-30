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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Balıklıgöl’e turist akını İzle

Balıklıgöl’e turist akını İzle

Balıklıgölden detaylar

Hava Sıcaklığı Lyon Yabancı Turist Plato Tarihi Mekan 

-vatandaşlardan detaylar
-vatandaşlar röportaj
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Hava sıcaklığının yaklaşık 45 dereceyi bulduğu Şanlıurfa’da yerli ve yabancı turistler Balıklıgöl’e akın ediyor. Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 45 dereceyi buluyor. Yerli halk serinlemek için Balıklıgöl platosuna giderek yeşil alan ve akan suyun serinliğinden faydalanırken, yerli ve yabancı turistler ise gezmek için bölgeyi tercih ediyor. Sıcak havaya rağmen il dışından gelen turistler, Balıklıgöl platosunu geziyor. İçerisinde balıkların olduğu Balıklıgöl ve su kanallarını gezen turistler, tarihi mekanları gezmeyi de ihmal etmiyor. Hazreti İbrahim’in doğduğuna inanılan mağaranın yanı sıra tarihi camileri de gezen turistler, burada dua edip bol bol fotoğraf çektiriyor. Çeşitli illerden Şanlıurfa’ya geldiklerini söyleyen turistler, Balıklıgöl’ü hiç görmemiş vatandaşları da bölgeye davet ediyor. Daha önce yaklaşık 850 bin turistin geldiği Şanlıurfa’yı bu yıl 1 milyonun üstünde turistin ziyaret etmesi bekleniyor.
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