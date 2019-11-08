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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Balıklıgöl'de Mevlit Kandili yoğunluğu

Balıklıgöl'de Mevlit Kandili yoğunluğu

Şanlıurfa

Ölümsüz İslam Yerli Turist İbadet Kandil 

-İbadethanelerden detaylar
-vatandaşların namaz kılması
-Balıklıgöl detayları
-genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Mevlit Kandili dolayısıyla Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan ibadethanelerde yoğunluk yaşandı. Şanlıurfa’da Mevlit Kandili dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Çevre illerden kente gelen vatandaşlar, Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan ibadethanelerde Cuma namazını eda etti. Vatandaşlar, namaz sonrası Balıklgöl’de balıklara yem atarak dua etti. Hazreti Muhammet’in doğduğu gece olarak kutlanan Mevlit Kandili gecesinde namaz kılmak için kente gelen vatandaşlar, tarihi ve turistik mekanları da gezme fırsatı buldu. Vatandaşlar, güzel anlarını hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi. Daha çok Gaziantep, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Mardin ve Diyarbakır’dan gelen yerli turistler, kandilin İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.
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