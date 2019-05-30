Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Balıklı göl ziyaretçilere hazırlanıyor - KAHRAMANMARAŞ Haberi

Balıklı göl ziyaretçilere hazırlanıyor - KAHRAMANMARAŞ Haberi

- Balıklardan görüntü - Öğrencilerin vatandaşlarla birlikte temizlik yapmaları - Mahalle sakinlerinin anlatımı - Öğrencilerin göl içinde temizlik yapmaları - Mahalle muhtarı Recep Türkan röportajBalıklıgöl ziyaretçilere hazırlanıyorKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesine bağlı kırsal Kalealtı Mahallesi’nde bulunan balıklıgöl ziyaretçilere hazırlanıyor.Yaz ayları ile birlikte ziyaretçi ağırlamaya hazırlanan Balıklıgöl'de, vatandaşlar öğrencilerin de destekleri ile gölet çevresinde ve içinde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.Kalealtı Muhtarı Recep Türkan'ın çağrısı üzerine balıklıgöle gelen vatandaşlar ve öğrenciler, gölün etrafında temizlik çalışması yaptı.Yaşlı vatandaşların da destek oldukları çalışmalar kapsamında, göle giren öğrenciler tarafından su içindeki taş ve atık maddeler temizlendi.Gölet içindeki balıkların kutsal olduğuna inanıldığını belirten muhtar Recep Türkan, gölün ziyaretçi sezonuna hazırlandığını söyledi.

Gölün suyunun da şifalı olduğunu, birçok cilt hastalığına iyi geldiğini ifade eden Türkan, "Balıklıgölümüzde yaz temizliği yapıyoruz. Buraya ziyaretçiler geliyor. Misafirlerimizi iyi bir ortamda ağırlamak için çalışma yürütüyoruz. Çok eski bir gölet ve kanallar açık olmasına rağmen balıklar burayı terk etmiyor. Yöre halkı buraya gelip el ve ayaklarını göle sokarak tedavi olmaya çalışıyor." diye konuştu.
Köy sakinlerinden Mükremin Savran da balıkların kutsal olarak bilindiği için yenmediğini kaydetti.

Cilt Hastalığı Balıklıgöl İsaf Ziyaretçiler Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
Balıklıgöl'de sonbahar güzelliğiBalıklıgöl'de sonbahar güzelliği
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı