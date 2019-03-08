Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Balıklı Ermeni Mezarlığı duvarı için restorasyon başladı

Balıklı Ermeni Mezarlığı duvarı için restorasyon başladı

Mezarlık duvarında İBB ekiplerinin çalışması

Ayetler Restorasyon Harekete Geç 

-Yıkılan duvar
-Genel ve detaylar
-fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’nın, AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy’dan bilgi alarak gerekli restorasyonun yapılması için talimat verdiği Balıklı Ermeni Mezarlığı duvarında restorasyon çalışmaları başladı.
Zeytinburnu’ndaki Balıklı Ermeni Mezarlığı’nın duvarının çevresi, yıkılma tehlikesi üzerine bir süre önce metal bariyerlerle kapatılmıştı. AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, vatandaş temaslarında yaya yolunun kapanması ve kapatılan alanla ilgili şikayetler aldı. Arısoy’un temasları üzerine İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, söz konusu bölgede inceleme yaparak metal bariyerin kaldırılıp, restorasyonun başlatılması için talimat vermişti. Talimatın ardından harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, Balıklı Ermeni Mezarlığı duvarı ve çevresinde çalışmalara başladı.

İlgili Foto Galeriler
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
PKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha EdildiPKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı