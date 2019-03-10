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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Balıklara yuva olacak airbus Edirne'ye doğru yola çıktı - ANTALYA

Balıklara yuva olacak airbus Edirne'ye doğru yola çıktı - ANTALYA

- Uçak parçalarını taşıyan tırların seyir halinde görüntüleriBalıklara yuva olacak airbus Edirne'ye doğru yola çıktı - Saroz Körfezi'nde balıklara yuva olması için batırılacak Airbus A330 tipi uçağın parçaları, Antalya 'da 6 devasa tıra yüklendikten sonra yeniden birleştirileceği Edirne'ye gönderildiANTALYA (AA) - Edirne'de dalış turizmini canlandırmak ve yapay resif olarak kullanılmak üzere Saroz Körfezi'nde batırılacak Airbus A330 tipi uçak, Antalya 'da parçalandıktan sonra yüklendiği tırlarla Edirne'ye doğru yola çıkarıldı. Antalya Havalimanı'nda 2018'de uçuş ömrünü tamamlayan Airbus A330 tipi 64 metre uzunluğa, 60 metre kanat genişliğine sahip yolcu uçağını, özel bir firma 1,5 aylık sürede içindeki denizi kirletebilecek plastik, atık ve hidrolik atıklarından temizleyerek 8 parçaya böldü.Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) desteği ile Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop arasında imzalanan anlaşma gereğince, deniz turizmi ve balık çeşitliliğinin artması için yapay resif olarak kullanılacak 90 tonluk uçak, Saroz Körfezi'nde batırılmak üzere, biri havuzlu 6 devasa tır ile gece geç saatte eskortlar eşliğinde Antalya 'dan Edirne'ye yollandı.Geniş güvenlik önlemleri altında Çanakkale'ye kadar karadan götürülecek uçak parçaları, Marmara Denizi'nden ise arabalı vapurla geçirilecek. Uzman montaj ekibince 2 aylık süreçte tekrar tek parça haline getirilecek uçak, Erikli sahilinde belirlenen koordinatta batırılacak. - Salı günü İblice Limanı'na varacakYüklenici firma Skyair Havacılık yöneticisi Seher Dikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçak parçalarının 2 gündür Antalya 'da uzman ekipleri tarafından ağır tonajlı vinçler ile her biri 40 metre uzunluğunda tırlara yüklendiğini söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan izinler doğrultusunda, tırların eskort araçlar eşliğinde yol güvenliği sağlanarak Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa üzerinden Çanakkale'ye ulaşacağını kaydeden Dikmen, uçak parçalarının montajının yapılacağı İbrice Limanı'na salı günü sabahı ulaşmasını planladıklarını bildirdi.

Yolcu Uçağı Dalış Turizmi Arabalı Vapur Deniz Turizmi Karahisar 

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