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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Balıklar oksijensiz kalmasın diye şelale yaptı

Balıklar oksijensiz kalmasın diye şelale yaptı

Küçük yapay şelale

Lyon Şelale Oksijen 

-Not: Görüntüsü geçildi

( KIRIKKALE ) - KIRIKKALE

- Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde barajdaki balıkların oksijen ihtiyacını karşılaması için belediye tarafından küçük bir şelale yapıldı. Sulakyurt Belediyesi tarafından ilçedeki dağlık alandan geçen derede balıkların ölmemesi ve oksijen ihtiyacını karşılamak için küçük bir şelale yapıldı. Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, “Burası Sulakyurt Belediyesi tarafından yapılmış küçük bir şelaledir. Bu yapay şelalenin amacı Sulakyurt barajında yaşayan milyonlarca balığın oksijensiz kalmasından kaynaklı olarak sıkıntıyı gidermek amaçlıdır. Burada oluşan köpükler oksijen olarak Sulakyurt barajına gidiyor. Oradaki milyonlarca balığımız bu köpüklü suda yutup oksijen ihtiyacını karşılamaktadır. Sulakyurt Belediyesi doğa hayatını korumaya son derece kararlıdır. Doğa da yaşayan her canlının hayatını sürdürebilmesi için üzerimize düşen sorumluğu yapmaktayız” dedi.

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